ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 28.77 نقطة ليقفل عند مستوى 10954.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 261 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 170 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات أماك، وسينومي ريتيل، وشاكر، وتهامة، وساسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الوطنية، وولاء، ومتكاملة، وصناعة الورق، ونسيج الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.04% و3.10%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، ومهارة، والكثيري، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، وبترو رابغ، والبحري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً 1.32 نقطة ليقفل عند مستوى 21571.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 2.6 مليون سهم. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 28.77 نقطة ليقفل عند مستوى 10954.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.