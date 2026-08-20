شهد سوق العملات المشفرة ارتفاعات كبيرة، حيث ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 9% لتلامس حاجز الـ 70 ألف دولار قبل أن تقلص مكاسبها. جاء ذلك بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الكونغرس إلى إقرار قانون «Clarity Act» لتنظيم سوق العملات المشفرة، مطالباً بنسخة وصفها بالعادلة من التشريع المتعثر حالياً في مجلس الشيوخ.

تعريفات أكثر وضوحاً

وجاءت الدعوة خلال اجتماع في البيت الأبيض ضم عدداً من كبار مسؤولي قطاع الكريبتو، بينهم رؤساء كوين بيس وروبن هود وكراكن، إلى جانب رئيسي هيئتي «SEC» و«CFTC». ويهدف القانون إلى وضع تعريفات أكثر وضوحاً للأصول المشفرة، وتحديد أي الرموز تُعامل كأوراق مالية وأيها كسلع، والجهة التنظيمية المسؤولة عنها. وتأتي دعوة ترمب بعد يوم من اقتراح «SEC» قواعد جديدة تمنح بعض إصدارات العملات المشفرة إعفاءات من قوانين الأوراق المالية لتسهيل إصدار الرموز وجمع التمويل.

تخفيف الضغط على الدولار

وعند سؤاله من قبل أحد الصحفيين ما إذا كان هناك أي خطط للحكومة الأمريكية لشراء كميات من العملات المشفرة من ضمنها البيتكوين، أكد الرئيس ترمب أن العملات المشفرة خففت الكثير من الضغوط عن الدولار وأن المناقشات مستمرة مع الهيئات المالية بشأن شراء كميات منها. فيما قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية- «SEC» بول أتكنز: «إن مقترح القانون الذي تقدمت به أمس الهيئة سيوفر الوضوح واليقين التنظيمي اللازمين لجمع رؤوس الأموال داخل الولايات المتحدة».