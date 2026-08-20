تراجعت أسعار الخرسانة الجاهزة بنسبة 2.20% إلى 2.61% خلال شهر يوليو 2026 بالقياس إلى الفترة ذاتها عام 2025.

وذكر تقرير "أسعار مواد البناء" الصادر عن الهيئة السعودية للمقاولين، أن سعر خرسانة جاهزة مقاوم "350" كيلو جرام بلغ 224.90 ريالا للمتر المربع خلال يوليو 2026 مقابل 230.15 ريالا للمتر المربع خلال يوليو 2025 بانخفاض 2.28%، فيما سعر خرسانة جاهزة مقاوم "250" كيلو جرام بلغ 203.73 ريالا للمتر المربع خلال يوليو 2026 مقابل 209.20 ريالا للمتر المربع خلال يوليو 2025 بتراجع 2.61%، بينما سعر خرسانة جاهزة عادي "350" كيلو جرام بلغ 215.42 ريالا للمتر المربع خلال يوليو 2026 مقابل 220.27 ريالا للمتر المربع خلال يوليو 2025 بانخفاض 2.20%، وسعر خرسانة جاهزة عادي "250" كيلو جرام بلغ 195.66 ريالا للمتر المربع خلال يوليو 2026 مقابل 200.60 ريالا للمتر المربع خلال يوليو 2025 بتراجع 2.46%.



مقارنة بأسعار يونيو



وأكد التقرير، ارتفاع الخرسانة الجاهزة بنسبة 0.03% إلى 0.50% خلال يوليو 2026 مقارنة بشهر يونيو 2026. وأوضح، أن سعر خرسانة جاهزة مقاوم "350" كيلو جرام بلغ 224.90 ريالا للمتر المربع خلال يوليو 2026 مقابل 224.39 ريالا للمتر المربع خلال يونيو 2026 بارتفاع 0.23%، فيما سعر خرسانة جاهزة مقاوم "250" كيلو جرام بلغ 203.73 ريالا للمتر المربع خلال يوليو 2026 مقابل 204.25 ريالا خلال يونيو 2026 بانخفاض 0.25%، بينما سعر خرسانة جاهزة عادي "350" كيلو جرام بلغ 215.42 ريالا للمتر المربع خلال يوليو 2026 مقابل 214.34 ريالا للمتر المربع خلال يونيو 2026 بارتفاع 0.50%، وسعر خرسانة جاهزة عادي "250" كيلو جرام بلغ 195.66 ريالا للمتر خلال يوليو 2026 مقابل 195.60 ريالا للمتر المربع خلال يونيو 2026 بزيادة 0.03%.