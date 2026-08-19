تباين أداء أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز. وذلك بحسب ما نشرت مواقع إخبارية.

وتشير البيانات، التي نقلتها وكالة «بلومبرغ»، إلى عودة حيتان البيتكوين للشراء مجددًا بعد أشهر من عمليات البيع، إذ أضاف كبار حاملي البيتكوين نحو 43 ألف وحدة من العملة المشفرة خلال الستين يومًا الماضية، بقيمة تقارب 2.75 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن حاملي العملات الرقمية، الذين يمتلكون ما بين 100 و1000 وحدة من البيتكوين، انخرطوا في موجة شراء، وكذلك فعل كبار المشترين، وهم المستثمرون الذين تزيد حيازاتهم عن 10 آلاف وحدة.

ترقب اجتماع «الفيدرالي»

وكانت أسعار العملات المشفرة قد تراجعت خلال تعاملات أمس، مع ترقب صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن دلائل بشأن مسار الفائدة الأمريكية.

وتتوقع شركات متخصصة في قطاع العملات المشفرة ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 30% أو أكثر خلال الشهرين القادمين؛ نظراً لانخفاض تقلبات العملة المشفرة الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية إلى مستويات تاريخية منخفضة، وذلك حسبما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

وأشار شون فاريل رئيس إستراتيجية الأصول الرقمية بإحدى الشركات في مذكرة، إلى أن تقلبات سعر البيتكوين خلال الثلاثين يوماً الماضية كانت من بين أدنى مستوياتها على الإطلاق. وأوضح أن فترات الهدوء التي شهدتها العملة المشفرة تاريخياً غالباً ما أعقبتها تحركات أكبر بكثير في الأشهر القليلة التالية.