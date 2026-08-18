تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن خلال تعاملات اليوم، بعدما لامست أمس أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مع ارتفاع مخزونات المعدن في البورصة لليوم الثاني على التوالي. وأظهرت البيانات أن المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن استقبلت 17.45 ألف طن من النحاس أمس، ليصل إجمالي المخزون إلى 223.55 ألف طن، بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».

معنويات المستثمرين

وقال كبير استراتيجيي السلع لدى بنك «إيه إن زد» دانيال هاينز: «إن بيانات نمو الإنتاج الصناعي في الصين التي جاءت أضعف من المتوقع، أثرت سلباً على معنويات المستثمرين في سوق المعادن». ولامست عقود النحاس في لندن، اليوم، أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند 14,310 دولارات للطن، لتقترب من المستوى القياسي المسجل في يناير الماضي البالغ 14,527 دولاراً.

مستويات قياسية

وكانت أسعار النحاس قد ارتفعت في تعاملات أمس، ببورصة لندن للمعادن، مقتربةً من مستويات قياسية، في ظل تزايد مؤشرات نقص المعروض في السوق. وصعد النحاس للتسليم بعد ثلاثة أشهر بنسبة 1.7% إلى 14,396 دولاراً للطن، مواصلاً مكاسبه للأسبوع السابع على التوالي.

وتراجعت مخزونات النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن بنحو 50% منذ منتصف مايو، فيما يزيد الطلب المرتبط بالسيارات الكهربائية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي من الضغوط على السوق.