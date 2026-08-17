ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم، إلى 4,473.70 دولاراً للأوقية، مدعومةً بتراجع الدولار وانحسار احتمالات تشديد الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض في اجتماع شهر سبتمبر القادم.



وواصل الدولار التراجع خلال جلسة اليوم، مما جعل شراء الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في الوقت الذي قلصت فيه الأسواق رهاناتها على رفع الفيدرالي أسعار الفائدة في ظل مؤشرات على ضعف الاقتصاد وسوق العمل.



وحد من مكاسب المعدن الأصفر تحول أسعار النفط للارتفاع في ظل الضبابية الجيوسياسية، إذ صرح مسؤول إيراني، أن طهران ستصعد التوترات في مضيق هرمز إذا فشلت الجهود الدبلوماسية مع أمريكا.



توقعات الفائدة



وكانت أسعار الذهب بشكل طفيف في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية، اليوم، مدعومة بضعف الدولار وأحدث البيانات الاقتصادية التي حدّت من التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر القادم.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، مسجلًا 4,388.62 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 4444.30 دولارًا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 65.19 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1,755.40 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1,329 دولارًا