كشف صندوق الاستثمارات العامة أن قيمة استثماراته المحلية بلغت 2.57 تريليون ريال بنهاية عام 2025، تمثل نحو 76% من إجمالي الأصول تحت الإدارة، فيما بلغت الاستثمارات العالمية 663 مليار ريال، ومحفظة الخزينة 133 مليار ريال.



وأوضح الصندوق، في تقريره السنوي لعام 2025، أن إجمالي الأصول تحت الإدارة بلغ 3.396 تريليون ريال، بانخفاض 1% مقارنة بعام 2024، حين سجلت 3.434 تريليون ريال. وتتضمن الأصول مبالغ مستردة من جهات أخرى بقيمة 30 مليار ريال.



وأشار إلى أن أداء الأصول المدارة تأثر بعوامل سوقية قصيرة الأجل، شملت التقلبات الاقتصادية العالمية وأثر الرسوم الجمركية الأمريكية على تقييمات الأصول في الأسواق المحلية والعالمية.



وبلغت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية 1.108 تريليون ريال، تمثل 33% من إجمالي الأصول، بانخفاض 10% عن 2024. فيما بلغت محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها 986 مليار ريال، بنسبة 29%.



وسجلت الاستثمارات العالمية الإستراتيجية 340 مليار ريال، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية 249 مليار ريال، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى 227 مليار ريال، فيما بلغت الاستثمارات العالمية المتنوعة 220 مليار ريال.



وعلى مستوى القطاعات، تصدر الطاقة الاستثمارات بنسبة 28%، يليه العقارات بـ15%، وخدمات الاتصالات بـ10%، وتقنية المعلومات بـ9%.



وبلغ إجمالي عائد المساهمين منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية في 30 سبتمبر 2017 وحتى نهاية 2025 5.8% سنوياً.