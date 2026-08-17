فرض لاعب فريق الأهلي زكريا هوساوي، نفسه كأبرز المراوغين في الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي، بعدما نجح في تنفيذ 6 مراوغات ناجحة خلال مباراة فريقه أمام الدرعية، ليعتلي قائمة اللاعبين الأكثر نجاحاً في المراوغات خلال الجولة.



وقدم اللاعب مستوى لافتاً على الصعيد الفردي، وأظهر قدرة مميزة على تجاوز المنافسين في المواجهات المباشرة، ليترك بصمته مبكراً مع انطلاقة الموسم الجديد.



كما أن الرقم الذي حققه الظهير الأيسر زكريا هوساوي يعكس حضوره الهجومي ومساهمته في منح فريقه حلولاً إضافية على الطرف، وسط تطلعات بمواصلة هذا التألق خلال الجولات القادمة.