وصل أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، الخميس، بعد رحلة استغرقت أقل من ثماني ساعات، مسجلين أسرع رحلة لمركبة أمريكية من الإطلاق إلى الالتحام بالمحطة المدارية.

وانطلقت مهمة «Crew-13» التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» على متن مركبة «دراغون» التابعة لشركة «سبيس إكس» من قاعدة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في ولاية فلوريدا، عند الساعة 11:10 صباحاً بالتوقيت المحلي.

7 ساعات و55 دقيقة

وأعلنت «ناسا» أن المركبة التحمت بالمنفذ الأمامي لوحدة «هارموني» في محطة الفضاء الدولية عند الساعة 7:05 مساءً، بعد 7 ساعات و55 دقيقة فقط من الإطلاق، محققة أسرع زمن من الإطلاق إلى الالتحام لمركبة أمريكية في تاريخ المحطة.

وكان الرقم السابق لأسرع مركبة أمريكية إلى المحطة يبلغ 12 ساعة و33 دقيقة، وسجلته مركبة شحن «دراغون» في نوفمبر 2024، فيما كان أسرع زمن سابق لرحلة أمريكية مأهولة 14 ساعة و43 دقيقة، وسجلته مهمة «Crew-11» في أغسطس 2025.

4 رواد لمدة 6 أشهر

وتضم المهمة رائدي «ناسا» جيسيكا واتكينز ولوك ديلاني، ورائد وكالة الفضاء الكندية جوشوا كوتريك، ورائد وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» سيرغي تيترياتنيكوف.

ومن المقرر أن يقضي أفراد الطاقم نحو ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، للمشاركة في أبحاث وتجارب علمية وأعمال تشغيل وصيانة المحطة.

وأوضحت «سبيس إكس» أن قِصر زمن الرحلة جاء نتيجة الموقع المناسب لمحطة الفضاء الدولية وقت الإطلاق والظروف المدارية التي أتاحت للمركبة الوصول إليها بمسار أسرع من المعتاد.