أكد لاعب المنتخب السعودي عبدالله آل سالم لـ«عكاظ» جاهزية «الأخضر» واستعداده للمواجهة القادمة، مشدداً على أن جميع اللاعبين في قمة التركيز وعلى أتم الاستعداد لخدمة المنتخب، سواء بالمشاركة أساسياً أو من مقاعد البدلاء، وأن الهدف واحد وهو تقديم أفضل صورة ومواصلة المشوار في البطولة.



وقال آل سالم لـ«عكاظ» عن جاهزية الأخضر واستعداداته: «نمتلك مجموعة كبيرة ومميزة من اللاعبين، وهذا أمر إيجابي للمنتخب وللمدرب، والجميع جاهز لمساعدة المنتخب، سواء شارك بشكل أساسي أو من مقاعد البدلاء، وحتى من لا يشارك سيكون داعماً لزملائه».



وأضاف: «هدفنا جميعاً واحد، وهو تمثيل المنتخب بأفضل صورة، وتقديم كل ما لدينا داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار».



وعن قوة المنافس، قال آل سالم: «نعلم أن المنتخب النرويجي منتخب قوي ويمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين، لكننا أيضاً منتخب قوي ومميز، وإن شاء الله نكون أكثر تركيزاً في المباراة ونواصل مشوارنا في البطولة».



وعن مسيرته وما واجهه خلالها، قال: «في البداية كانت هناك بعض التقلبات والصعوبات في مسيرتي، ومن يعرف عبدالله يعرف بعض الصعوبات التي واجهتها، لكن الحمد لله كنت أعمل دائماً بجد واجتهاد، سواء داخل الملعب أو خارجه».



وأضاف: «أشعر بأنني قادر على مواصلة مساعدة زملائي، سواء في التدريبات أو المباريات، وما وصلت إليه أعتبره مجرد بداية، وإن شاء الله يكون القادم أفضل».



واختتم عبدالله آل سالم حديثه قائلاً: «الأهم أن نبقى جميعاً جاهزين وأن ندعم بعضنا بعضاً، لأن هدفنا هو خدمة المنتخب وتمثيله بأفضل صورة وتحقيق ما نتطلع إليه في البطولة».