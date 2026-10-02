تحولت رحلة عودة أسرة إلى قريتها بمحافظة الغربية المصرية إلى مأساة مؤلمة، بعدما سقطت سيارتهم في مياه نهر النيل بالقرب من قرية دهتورة، لتنتهي الواقعة بمقتل طفلين من أبناء العمومة غرقاً، فيما تمكن الأهالي من إنقاذ والديهما، قبل أن تنجح قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثماني الطفلين.

ولقي طفلان من أبناء عمومة مقتلهما غرقاً، فيما نجا والداهما من الموت، بعد سقوط سيارة ملاكي كانت تقل أسرة من قرية كفر السحيمية التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، في مياه نهر النيل بالقرب من قرية دهتورة، قبل قناطر دهتورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغاً بسقوط سيارة في مجرى نهر النيل بنطاق مركز زفتى، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع الحادثة، بالتنسيق مع الأهالي، لبدء أعمال البحث والإنقاذ.



سقوط السيارة في مياه النيل

وبالفحص، تبين أن السيارة كانت تقل أسرة من أبناء قرية كفر السحيمية، أثناء عودتها من مدينة زفتى إلى محل إقامتها، قبل أن تنحرف السيارة وتسقط في مياه النيل بالقرب من قرية دهتورة، في المنطقة الواقعة قبل القناطر.

وفور وقوع الحادثة، سارع عدد من الأهالي إلى موقع سقوط السيارة، وتمكنوا من إنقاذ الأب والأم من المياه، فيما استمرت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري في البحث عن الطفلين اللذين كانا برفقة الأسرة.

وبعد عمليات بحث وتمشيط داخل مجرى النهر، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثماني الطفلين، وسط حالة من الحزن بين الأهالي الذين تجمعوا في موقع الحادثة لمتابعة جهود الإنقاذ.



رفع السيارة وانتشال جثماني الطفلين

وتمكنت الأجهزة المعنية من رفع السيارة من مياه النيل، فيما جرى نقل الأب والأم إلى مستشفى زفتى العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما نُقل جثمانا الطفلين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد أسبابه، فيما كُلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروف سقوط السيارة في مياه النيل.

كما جرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على جميع تفاصيل الحادثة وملابساتها.