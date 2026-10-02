شهدت منافسات الجودو في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة ناجويا اليابانية واقعة نادرة، بعدما استُبعدت الصينية تانغ جينغ من منافسات وزن 70 كغم إثر ثبوت عضّها منافستها اليابانية رين مايدا خلال نزال دور الثمانية.

وبدأت الواقعة خلال اشتباك أرضي بين اللاعبتين، عندما تعرضت مايدا للعض في ذراعها، قبل أن تتوقف المواجهة وتلفت اللاعبة اليابانية انتباه الحكم إلى الإصابة.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية الواقعة، كما بدت آثار الأسنان واضحة على ذراع مايدا، ليقرر الحكام احتساب المخالفة ضد تانغ جينغ ومنح الفوز لمنافستها اليابانية.

وأبدت اللاعبة الصينية اعتراضًا على القرار في البداية، قبل أن تمتثل للحكم وتصافح مايدا وتغادر بساط المنافسة. ولم تدل تانغ بتصريحات للصحفيين عقب المواجهة.

وأثارت الواقعة دهشة الجهاز الفني الياباني، إذ قالت ماكي تسوكادا، مدربة منتخب اليابان للسيدات، إن الحادثة كانت غير مسبوقة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن آثار الأسنان على ذراع مايدا كانت واضحة للغاية، وأن الإصابة بدت قريبة من النزف.

أما مايدا، فقالت إنها لم تكن تعرف كيف سيتعامل الحكم مع الواقعة عندما أبلغته بما حدث، موضحة أن الألم كان موجودًا في البداية، لكنها تمكنت من مواصلة المنافسة بعدما ساعدها اندفاع الأدرينالين خلال النزال.

وبعد تجاوز الواقعة، واصلت مايدا مشوارها في البطولة، وتمكنت من الوصول إلى النهائي، حيث تغلبت على الكازاخستانية أزهر أسخات لتحصد الميدالية الذهبية في وزن 70 كغم.

وأظهرت صور ومقاطع من المنافسات بقاء آثار الأسنان على ذراع مايدا بعد ساعات من انتهاء نزالها أمام تانغ، في واقعة أصبحت من أبرز اللقطات غير المعتادة في منافسات الجودو بدورة ألعاب ناجويا الآسيوية.

وتعد المخالفات السلوكية والبدنية من الحالات التي يمكن أن تؤثر مباشرة في نتيجة نزالات الجودو، خصوصًا عندما يتضمن التصرف انتهاكًا لقواعد المنافسة أو للروح الرياضية، وهو ما دفع الحكام إلى حسم المواجهة بعد مراجعة اللقطات المصورة.

ولم تتوقف تداعيات الواقعة عند صالة المنافسات، إذ أثارت الحادثة نقاشًا في الإعلام الصيني والياباني، مع وصف بعض وسائل الإعلام الصينية الواقعة بأنها حدثت «عن طريق الخطأ»، بينما أظهرت التغطيات اليابانية صدمة واضحة من تصرف نادر داخل منافسات الجودو.