تتجه صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة نحو تسجيل أكبر وتيرة تخارج شهرية منذ إطلاقها مطلع عام 2024، في ظل تراجع العملة المشفرة وتزايد حذر المستثمرين.



وأظهرت بيانات جمعتها وكالة «بلومبيرغ»، أن المستثمرين سحبوا أكثر من 4.1 مليار دولار من صناديق البيتكوين الأمريكية خلال يونيو، وهو أكبر تخارج شهري على الإطلاق.



وكان صندوق «آي بي آي تي» التابع لشركة «بلاك روك» الأكثر تأثراً، بعدما سجل وحده تخارجات بنحو 3 مليارات دولار، وذلك بالتزامن مع تراجع البيتكوين بأكثر من 18% خلال يونيو لتحوم حول 60 ألف دولار، متجهة نحو أسوأ أداء شهري لها منذ يونيو 2022.