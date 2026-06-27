أكّدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يتمتعون بالحق السيادي في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وفرض الضرائب، ردّاً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باتخاذ إجراءات تجارية ضد الدول التي تفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.



وقال متحدث باسم المفوضية إن الضرائب الرقمية الأوروبية «غير تمييزية بطبيعتها»، إذ تُطبق على جميع الشركات الكبرى بغض النظر عن بلد المنشأ، نافياً استهداف الشركات الأمريكية بشكل خاص.



وأضاف أن بروكسل سترد «بسرعة وحزم» على أي إجراءات أحادية الجانب غير مبررة، مع استمرارها في دعم التوصل إلى حل عالمي يتماشى مع اتفاقات مجموعة السبع (G7).



وتأتي تصريحات المفوضية بعد ساعات من تلويح ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تطبق ضرائب على الخدمات الرقمية، معتبراً أن هذه الضرائب تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.



يمثل ملف الضرائب الرقمية أحد أبرز نقاط الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ سنوات، إذ ترى واشنطن أن هذه الضرائب تستهدف شركاتها العملاقة مثل أمازون وميتا وألفابت وأبل، بينما تؤكد بروكسل أنها تطبق معايير موحدة على جميع الشركات الرقمية الكبرى بغض النظر عن جنسيتها.



وكانت عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا، قد أقرت ضرائب على الخدمات الرقمية، في حين يواصل الاتحاد الأوروبي دعم التوصل إلى إطار دولي عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لضمان توزيع أكثر عدالة لحقوق فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.