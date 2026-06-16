أعلنت دله الصحية عن حصول مستشفى دله الخبر، أحد مستشفياتها الرائدة، على اعتماد HIMSS Stage 6، أحد أهم المعايير العالمية لقياس نضج الأنظمة الرقمية والسجلات الصحية الإلكترونية في المنشآت الصحية، في إنجاز جديد يعكس تقدم دله الصحية في مجال التحول الرقمي والابتكار الصحي. ويؤكد هذا الاعتماد نجاح دله الصحية في تبني أحدث الحلول والتقنيات الرقمية عبر منشآتها الصحية، بما يسهم في تعزيز سلامة المرضى، ورفع كفاءة العمليات السريرية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويُعد حصول مستشفى دله الخبر على هذا الاعتماد امتداداً لإستراتيجية دله الصحية الهادفة إلى بناء منظومة رعاية صحية رقمية متكاملة تعتمد على البيانات والتقنيات الذكية لدعم اتخاذ القرارات السريرية، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الخدمات والتخصصات الطبية، بما يحقق تجربة صحية أكثر كفاءة وتميزاً للمرضى.

وتواصل دله الصحية استثماراتها في الابتكار والتقنيات الصحية المتقدمة وتطوير البنية الرقمية لمنشآتها، تأكيداً لالتزامها بدعم مسيرة التحول الصحي في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم خدمات صحية متطورة ترتكز على الجودة والتميز.

يذكر بأن دلّه الصحية تستقبل أكثر من 3.8 مليون زيارة من المراجعين سنوياً عبر شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، إضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. وبالاعتماد على فريق متمرس ونخبة من الأطباء المتخصصين، تعمل دلّه الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة.