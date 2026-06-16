CNTXT AI تُنجز إغلاق جولة تمويل من الفئة الأولى (Series A) بقيمة 60 مليون دولار لتوسيع نشر الذكاء الاصطناعي السيادي عالميًا

أعلنت شركة CNTXT AI، وهي شركة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تُمكّن المؤسسات من تطوير حلول ذكاء اصطناعي مع الحفاظ الكامل على سيادة بياناتها، عن إتمام الإغلاق الناجح لجولة تمويل من الفئة الأولى (Series A) بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.

وقد جاءت هذه الجولة بقيادة مشتركة من اثنين من أبرز المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وهما AI71، شركة الذكاء الاصطناعي التطبيقي ومقرها أبوظبي والمتخصصة في تطوير حلول سيادية متقدمة ومُصممة وفقًا للقطاعات، وBlueFive Capital، شركة إدارة أصول عالمية تنطلق من منطقة الخليج. ومن شأن هذا التمويل دعم مسيرة الشركة في تسريع تطوير منتجاتها، والتوسع الإستراتيجي في أسواق جديدة، وتعزيز نشر بنية تحتية آمنة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات والقطاع الحكومي عالميًا. تأسست CNTXT AI على يد محمد أبو الشيخ، رائد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، الذي يمتلك سجلًا حافلًا بعمليات التخارج الناجحة، وخبرة راسخة في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمنصات التطبيقية، وتطوير النظم البيئية.

وقد تم الاستحواذ سابقًا على مشروعه LocAI من قبل شركة AI71، التي تعود اليوم لتقود هذه الجولة كمستثمر رئيسي مشارك. كما يُعد مؤسس صندوق SMPL AI بقيمة 25 ملايين دولار، والذي يركز على دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعزز دوره المحوري في بناء منظومة عالمية قائمة على الابتكار والتأثير العملي.

وتتعاون الشركة مع نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها Oracle وNVIDIA وAWS، كما أسهمت في دعم عدد من أبرز مطوري الذكاء الاصطناعي عالميًا في مشاريع النماذج اللغوية الضخمة، إلى جانب تنفيذ مشاريع متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والجهات الحكومية عبر أسواق متعددة. وتشمل منتجاتها المملوكة منصة «منصت» (Munsit)، التي تُعد أدق نظام ذكاء اصطناعي صوتي باللغة العربية، حيث قامت بمعالجة أكثر من مليون دقيقة صوتية، وتخدم أكثر من 250 مؤسسة و150 ألف مستخدم. وقال محمد أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CNTXT AI: «لقد طوينا صفحة مرحلة التجريب في الذكاء الاصطناعي، ودخلنا عصر التنفيذ الفعلي. يعزز هذا التمويل قدرتنا على بناء البنية التحتية السيادية واستقطاب الكفاءات اللازمة لنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. لقد كان تركيزنا الدائم منصبًا على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في البيئات الواقعية وتحت أكثر الظروف تعقيدًا».

من جانبه، قال رضا نيداكو، عضو مجلس إدارة AI71 والرئيس التنفيذي لشركة VentureOne: «تتميّز CNTXT بقدراتها الفائقة وسرعة تنفيذها في بيئة الذكاء الاصطناعي المتسارعة. إنها شركة طموحة انطلقت من دولة الإمارات، لكنها تلبي احتياجات عالمية لنشر حلول الذكاء الاصطناعي. ويعزز هذا الاستثمار قدرتنا على بناء منظومة متكاملة تدعم نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتلبي متطلبات سيادة البيانات لعملائنا».

كما قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BlueFive Capital: «لقد جاء استثمارنا في CNTXT AI انطلاقًا من قناعتنا بأنها تبني منصة تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات المنطقة، وتحول البيانات الخام إلى مخرجات فعلية في مجال الذكاء الاصطناعي. وهذا هو النوع من الشركات القادرة على المنافسة عالميًا، والذي نحرص على دعمه وبنائه».