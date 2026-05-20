أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية بنسبة 10.2% في شهر مارس 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، فيما سجل المؤشر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 8.1% مقارنة بشهر فبراير الماضي، مدعومًا بنمو عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.

وأوضحت الهيئة، في تقرير إحصاءات مؤشرات الأعمال قصيرة المدى لشهر مارس 2026، أن ارتفاع الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي جاء بدعم من نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 25.5%، والصناعة التحويلية بنسبة 4.0%، إلى جانب ارتفاع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 4.6%، وكذلك أنشطة التشييد والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 4.8% و17.6% على التوالي.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر الإيرادات التشغيلية ارتفاعًا بنسبة 8.1%، مدفوعًا بزيادة أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 38.6%، والصناعة التحويلية بنسبة 4.4%، إضافة إلى نمو أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 0.2%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 2.6%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 0.6%.

وفيما يتعلق بالرقم القياسي لتعويضات المشتغلين، أفادت الهيئة بارتفاعه بنسبة 10.0% على أساس سنوي، مدعومًا بزيادة أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 9.9%، والتشييد بنسبة 7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 10.4%، إضافة إلى ارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 0.7% و14.4% على التوالي.

كما ارتفع مؤشر تعويضات المشتغلين شهريًا بنسبة 0.4% مقارنة بشهر فبراير 2026، بدعم من نمو أنشطة التشييد وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والتعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والنقل والتخزين.

وفي المقابل، أظهرت البيانات انخفاض عدد رخص البناء الصادرة خلال مارس 2026 بنسبة 0.7% على أساس سنوي، متراجعة من 5201 رخصة في مارس 2025 إلى 5162 رخصة، كما انخفضت شهريًا بنسبة 11.3% مقارنة بفبراير 2026، الذي سجل 5821 رخصة.

واقترحت الهيئة الاطلاع على المنهجية والجداول التفصيلية عبر موقعها الإلكتروني، مبينة أن منتج إحصاءات الأعمال قصيرة المدى يهدف إلى قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو للأنشطة الاقتصادية.