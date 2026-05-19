تستعد إدارة دونالد ترمب لطرح خطة لتداول نسخ رقمية من الأوراق المالية، بما قد يعيد تشكيل سوق الأسهم الأمريكية؛ إذ تواصل تخفيف القواعد التنظيمية لأسواق العملات المشفرة الحرة.



إطار جديد



ومن المتوقع أن تُصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، خلال هذا الأسبوع، ما يُعرف بـ«إعفاء الابتكار» (إطار يسمح بتجربة تقنيات مالية جديدة داخل السوق مع قواعد أقل صرامة من القواعد التقليدية) للأسهم المُرمّزة رقمياً، بما يفتح المجال أمام إطار جديد للمراهنة على أداء الشركات المدرجة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.



وفي خطوة مفاجئة، تتجه الهيئة إلى السماح بتداول رموز رقمية لا تحظى بدعم أو موافقة الشركات المدرجة التي ترتبط بها هذه الرموز وتتبع أداء أسهمها، بحسب المطلعين.



أبرز الاختبارات



هذه الرموز الصادرة عن «أطراف خارجية» -التي تمثل في جوهرها وسيلة جديدة للمضاربة على اتجاه أسعار الأسهم- ستكون قابلة للتداول على منصات العملات المشفرة اللامركزية، وقد لا توفر دائماً المزايا نفسها التي تمنحها الأسهم التقليدية، مثل حقوق التصويت أو توزيعات الأرباح.



وستُعدّ هذه الخطوة من أبرز الاختبارات التنظيمية حتى الآن بشأن إمكانية انتقال تداول الأسهم إلى بنية تحتية قائمة على العملات المشفرة، بعيداً عن الضمانات التنظيمية التي تحكم أسواق الأسهم التقليدية.