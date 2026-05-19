تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو القادم 2.23 دولار، أو 1.99%، إلى 109.87 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو القادم 1.12 دولار، أو 1.22%، إلى 107.44 دولار.



أعلى مستوى



وكان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ الخامس من مايو الجاري و30 أبريل الماضي على الترتيب في الجلسة السابقة،



وينقضي أجل عقد يونيو القادم للخام الأمريكي اليوم.



وانخفض عقد يوليو القادم الأكثر نشاطاً 1.67 دولار أو 1.6% إلى 102.71 دولار للبرميل.



فرصة جيدة



وقال ترمب أمس: «إن هناك فرصة جيدة جداً» لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه تعليق عمل عسكري لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات.



من ناحية أخرى، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «إن الوزارة ستمدد الإعفاء من العقوبات الذي يسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحراً وذلك لمدة 30 يوماً أخرى لمساعدة الدول المعرضة لخطر نقص الطاقة».