أعلنت شركة «التنفيذي» إطلاق خدمة «التنفيذي جيت» لرحلات الطيران الخاص، وذلك ضمن شراكة استراتيجية في مجال الطيران الخاص، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها وتقديم حلول سفر متكاملة تلبي احتياجات ضيوفها من الأفراد والشركات.

وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء حجز رحلات الطيران الخاص بكل سهولة عبر «التنفيذي»، مع إمكانية الوصول إلى خيارات متعددة من الطائرات بما يتناسب مع متطلبات السفر المختلفة، من خلال شبكة من المشغلين المعتمدين، بما يضمن تجربة سفر استثنائية ترتكز على الجودة، المرونة، والخصوصية.

وتعكس هذه الخطوة التزام «التنفيذي» بتقديم خدمات بمعايير عالمية، وتوسيع نطاق حلولها في قطاع السفر الفاخر، بما يواكب تطلعات العملاء الباحثين عن الكفاءة والراحة وتجربة سفر مصممة وفق احتياجاتهم.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة التنفيذي الأستاذ جلبان الجلبان، قائلاً: «يمثل إطلاق خدمة التنفيذي جيت خطوة استراتيجية ضمن مسيرة التنفيذي نحو توسيع منظومة خدماتها وتقديم حلول سفر متكاملة ترتقي بتوقعات ضيوفنا. ونهدف من خلال هذه الخدمة إلى توفير تجربة طيران خاص تتسم بالمرونة، الخصوصية، والكفاءة التشغيلية، عبر شراكات مع نخبة من المشغلين المعتمدين، بما يعكس التزامنا المستمر بتقديم خدمات بمعايير عالمية وتعزيز مكانة التنفيذي كشريك موثوق في تجربة السفر الفاخر».

ويمكن للضيوف الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني أو رقم التواصل المخصص، لتقديم تفاصيل الرحلة، والحصول على العروض المناسبة، واستكمال إجراءات الحجز بكل سهولة ويسر.

ويأتي إطلاق «التنفيذي جيت» امتداداً لمسيرة التنفيذي في توسيع منظومة خدماتها النوعية خلال عام 2026، ضمن استراتيجيتها لتقديم تجربة سفر متكاملة بمعايير عالمية، حيث سبق أن أطلقت خدمة «التنفيذي شوفير» التي تتيح الوصول إلى شبكة واسعة تغطي نحو 320 مدينة حول العالم، إلى جانب خدمة «التنفيذي انترناشونال» التي تعزز حضور التنفيذي عالمياً من خلال تقديم تجربة ضيافة وسفر راقية في وجهات دولية مختارة، بما يعكس التزام الشركة المستمر بالارتقاء بتجربة الضيوف وتقديم حلول سفر متكاملة تتجاوز التوقعات.