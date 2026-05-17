بحث رئيس الوفد السعودي المشارك في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال لقائه نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان سمير شريفوف، على هامش أعمال المنتدى، آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان في المجالات الاقتصادية والحضرية، وفرص تطوير مشاريع مشتركة تدعم مسارات التنمية المستدامة وتعزز كفاءة المدن وجودة الحياة.



إنجازات نوعية



واستعرض الجانبان إمكانات المملكة في مجالات التخطيط الحضري والتطوير العمراني، وما حققته من إنجازات نوعية في إعادة تشكيل المدن وبناء بيئات حضرية مستدامة تعتمد على الابتكار ورفع كفاءة البنية التحتية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



فرص واعدة



وتناول اللقاء الفرص الواعدة للتعاون في تطوير المشاريع الحضرية، وتمكين الاستثمارات النوعية في قطاعات الإسكان والتخطيط الحضري، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة المدن الذكية وحلول الاستدامة الحضرية.



وتأتي هذه المباحثات ضمن مشاركة المملكة في أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر، بما يعكس حضورها الفاعل في صياغة مستقبل التنمية الحضرية على المستوى الدولي.