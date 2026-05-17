طرحت شركة OpenAI ميزة جديدة تتيح لروبوت الدردشة الذكي ChatGPT الوصول مباشرةً إلى الحسابات البنكية للمستخدمين، عبر التكامل مع منصة Plaid المتخصصة في ربط التطبيقات بالمؤسسات المالية، بهدف تمكينه من إدارة البيانات المالية الشخصية.



وقالت الشركة إن الميزة الجديدة، التي طُرحت بنسخة تجريبية أولية، ستسمح للمستخدمين «بربط حساباتهم المالية بأمان» بروبوت ChatGPT، للاستفادة من قدراته التحليلية في متابعة الإنفاق ووضع الخطط المالية واتخاذ قرارات مالية مختلفة.



وأوضحت OpenAI أن أكثر من 200 مليون مستخدم يتوجهون شهرياً إلى ChatGPT لطرح أسئلة مالية تتعلق بالميزانية الشخصية وتقليل النفقات، مضيفةً أن ربط الحسابات البنكية سيمنح المستخدم «صورةً كاملةً عن وضعه المالي» وفق أهدافه وأسلوب حياته.



وبمجرد ربط الحسابات، سوف يتمكن المستخدم من الاطلاع على لوحة معلومات تعرض سجل الإنفاق والاشتراكات النشطة، إضافة إلى طلب نصائح تتعلق بشراء منزل أو اختيار بطاقات ائتمانية أو متابعة التغيرات غير المعتادة في الإنفاق.