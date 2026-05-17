عيّنت السلطات الإيرانية رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ممثلاً خاصاً لها لشؤون الصين، بحسب ما نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن مصادر مطلعة، اليوم (الأحد).



وأكدت المصادر للوكالة أن قاليباف «سيتولى أيضاً مهمة تنسيق عمل مختلف الجهات والمؤسسات الإيرانية في ما يتعلق بالعلاقات والتعاون مع الصين».



وجاء الإعلان بعد يومين على انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الصين، التي لم تكن حرب إيران حاضرة علناً خلالها في المناقشات بين الجانبين، رغم أن ترمب قال، خلال توجهه إلى بكين، إنه سيجري حديثاً مطولاً مع نظيره الصيني بشأن إيران.



وزار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مطلع مايو الجاري، الصين لإجراء «مشاورات دبلوماسية»، وذلك، قبيل زيارة ترمب.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، أن زيارة عراقجي إلى بكين جاءت في إطار «مواصلة المشاورات الدبلوماسية مع مختلف الدول». وأضافت أن عراقجي أجرى خلال الزيارة مباحثات مع نظيره الصيني وانج يي حول العلاقات الثنائية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية.



ودعا وانج يي خلال زيارة عراقجي، أطراف الصراع إلى الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي من أجل العبور الآمن في مضيق هرمز.



وقال وانج في مقطع فيديو خلال الاجتماع: «نعتقد أن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يمثل أولوية قصوى وعاجلة، وأن استئناف الأعمال القتالية غير مقبول، كما أن الالتزام بالحوار والمفاوضات يكتسب أهمية خاصة»، حسبما أوردت «أسوشيتد برس».



وأضاف وزير الخارجية الصيني أن الصين شريك استراتيجي موثوق لإيران، وفق وكالة «رويترز».