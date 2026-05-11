في إطار دعمها المستمر للمناسبات التعليمية والوطنية، شاركت شركة المراعي كراعٍ فضي في حفل تخرج طلبة جامعة الملك سعود الذي أقيم برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبمشاركة عدد من القيادات الأكاديمية والمسؤولين، إلى جانب الجهات الراعية والداعمة، حيث احتفى بتخريج 16,370 طالباً وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات، في مشهد يعكس حجم الإنجاز الأكاديمي ودور الجامعة في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها للمشاركة في مسيرة التنمية.

وشهد الحفل تكريم شركة المراعي من قبل راعي المناسبة أمير منطقة الرياض، تقديراً لمساهمتها ورعايتها للحفل، وما تمثله من نموذج للشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.

وتعكس هذه المشاركة التزام شركة المراعي المستمر بدعم قطاع التعليم، ومساندة الفعاليات الوطنية، وحرصها على الاستثمار في الشباب وتمكينهم باعتبارهم ركيزة أساسية لمستقبل الوطن، وذلك ضمن إستراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية في المملكة.