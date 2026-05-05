أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه العميق إزاء التصعيد المتجدد في منطقة الخليج، محذراً من تداعياته الخطيرة على الاستقرار الإقليمي والأمن الاقتصادي العالمي.

وقال يوسف في بيان صادر اليوم (الثلاثاء) إن التصعيد يتمثل في استئناف هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ المنسوبة إلى إيران ضد دول مجاورة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استمرار تعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وحذر الاتحاد الأفريقي من أن هذه التطورات تساهم في زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر، مؤكداً أن لها انعكاسات مباشرة وخطيرة على أسواق الطاقة العالمية، والأمن الإقليمي، وتزايد ضغوط التضخم، وزيادة الهشاشة الاقتصادية للدول النامية.

ودعا رئيس المفوضية إلى وقف فوري للتصعيد، ووقف الهجمات ضد الدول، والالتزام الكامل بحرية الملاحة البحرية وفقاً للقانون الدولي، كما حث جميع الأطراف المعنية على إعطاء الأولوية لـالحوار والحلول الدبلوماسية لتجنب تفاقم الأزمة.

وأكد الاتحاد الأفريقي مجدداً التزامه بالتسوية السلمية للنزاعات، مشدداً على ضرورة التخفيف من الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة على الدول الأفريقية، خصوصا مع ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد التي تؤثر سلباً على اقتصادات القارة.

وتأتي هذه التطورات في ظل اعتماد العديد من الدول الأفريقية على واردات الطاقة من الخليج، مما يجعلها عرضة لأي اضطراب في الأسعار أو الإمدادات.

وسبق للاتحاد الأفريقي أن أصدر بيانات مشابهة خلال الأزمات السابقة في المنطقة، مؤكداً على موقفه المبدئي الداعم للسلام والحلول الدبلوماسية بعيداً عن التصعيد العسكري.