أعلن وزير المالية في بنغلاديش أمير خوسرو تشودري، أمام برلمان بلاده اليوم، أن إجمالي القروض المتعثرة لدى البنوك في البلاد بلغ نحو 5.45 تريليون تاكا بنغلاديشي (44.5 مليار دولار) حتى شهر ديسمبر الماضي، في ظل تكثيف جهود السلطات المالية لاسترداد القروض من كبار المقترضين المتعثرين.



وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن نسبة الديون المتعثرة لدى البنوك ارتفعت إلى 30.6% من إجمالي محفظة القروض خلال ديسمبر الماضي، مقابل 20.2% في ديسمبر 2024.



آلية تسوية



ويعقد بنك بنغلاديش المركزي اجتماعات ربع سنوية مع البنوك التي تزيد نسبة الديون المتعثرة لديها على 10% من إجمالي قروضها، ويتابع التقدم الذي يتحقق مع أكبر 20 مقترضاً متعثراً في كل اجتماع.



وفي الوقت نفسه فإن كل بنك مطالب باسترداد 1% على الأقل من القروض المتعثرة لديه نقداً بحلول 30 يونيو القادم من خلال آلية تسوية المنازعات البديلة مع المقترضين.