قال رئيس قسم الدخل الثابت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة «بلاك روك» نافين سايجال: «إن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون لديه أسباب كافية لخفض أسعار الفائدة بدلًا من رفعها».



وأوضح «سايجال» في مقابلة مع «بلومبيرغ»، أن سوق العمل الأمريكية ستشهد ضغوطًا في المستقبل القريب، ما قد يدفع الفيدرالي إما إلى تثبيت الفائدة أو خفضها.



وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يشهد بعض العوامل الإيجابية، مثل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلا أن ضغوطًا محتملة على سوق العمل تلوح في الأفق.



وأكد أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، قد تجعل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الخيار الأكثر أمانًا لصناع السياسة النقدية تحت قيادة رئيس الفيدرالي الجديد «كيفن وارش» هذا العام.



ويتوقع مستثمرو السندات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بنحو 25 نقطة أساس بحلول نهاية 2026، وذلك بسبب تفاقم الضغوط التضخمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط.