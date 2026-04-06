في سباق يبدو بلا خط نهاية، تتصدر هونغ كونغ قائمة الدول صاحبة أغلى سعر لتر بنزين في العالم، وفقاً لبيانات موقع «Global Petrol Prices»، التي تعد المرجع الأشهر في تتبع أسعار الوقود عالمياً. فبينما يدفع المستهلكون في مناطق كثيرة أقل من دولار واحد للتر، يتحول البنزين في بعض الاقتصادات المتقدمة إلى عبء يثقل كاهل الأسر ويعيد تشكيل سلوك النقل والإنفاق.



تتربع هونغ كونغ على قمة ترتيب أغلى سعر لتر بنزين في العالم، حيث يبلغ سعر الغالون نحو 15.37 دولار (أو 4.1 دولار لكل لتر بنزين)، وهو مستوى قياسي يجعل تعبئة خزان سيارة صغيرة تتجاوز بسهولة حاجز 100 دولار.



عائق كبير



تشبه هونغ كونغ العديد من الدول حول العالم، حيث يعد الكثير منها غير منتج للنفط، إلا أن سعر البنزين القياسي هو مزيج من عدة عوامل، بينها الضرائب المرتفعة وسياسات التحول نحو الطاقة النظيفة.



ويمكن أن يفسر مستوى الدخل بعضاً من تسعير الوقود في هونغ كونغ ويجعلها مدينة قابلة للعيش بالنسبة لسكانها، إلا أن دولاً أخرى أقل دخلاً يتحول فيها الأمر إلى عائق كبير للتقدم بوسائل النقل التقليدية، حيث تأتي مالاوي في المرتبة الثانية عالمياً بسعر لتر يصل إلى 2.858 دولار.



وأصدرت المفوضية الأوروبية تحذيراً اليوم من كارثة مالية مرتقبة إذا ما استمرت أزمة الطاقة الحالية، حيث تعاني معظم دول القارة من أزمات متتالية وضغوطاً تضخمية تثقل كاهل الاقتصاد.



مراتب أولى



وتظهر البيانات أن دول أوروبا الغربية تأتي دائماً في المراتب الأولى بين الأعلى سعراً، إذ تعتمد الحكومات هناك على ضرائب الوقود كمصدر رئيسي للإيرادات ولتقييد الانبعاثات.



وحسب إحصاءات Global Petrol Prices المنشورة في تقرير Statista، فإن دولاً مثل النرويج، الدنمارك، هولندا، ألمانيا تتجاوز أسعار البنزين فيها 7 إلى 9 دولارات للغالون (أي ما بين 2.36 و2.74 دولار لكل لتر بنزين 95 منخفض الكبريت)، ما يجعل القارة الأوروبية ثاني أغلى منطقة في العالم بعد شرق آسيا.



وتعد ألمانيا –وفق البيانات نفسها– من أغلى الاقتصادات الأوروبية من حيث أسعار الوقود، الأمر الذي يعكس تشديداً ضريبياً يترافق مع خطط الانتقال للطاقة البديلة.



ورغم أن جميع الدول تشتري النفط من الأسواق العالمية بالسعر ذاته تقريباً، إلا أن ما يميز كل دولة هو معادلة الضرائب والدعم.