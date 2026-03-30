سجّلت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم (الإثنين) 30 مارس 2026، ارتفاعاً ملحوظاً، مدعومة بتحركات الأسواق العالمية، وصعد سعر الأونصة إلى نحو 4565.15 دولار، بزيادة قدرها 83.62 دولار مقارنة بإغلاق اليوم السابق.

ووفق رصد أسعار سبائك الذهب عيار 999.9، انعكس هذا الارتفاع على مختلف الأوزان في السوق المحلية، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 غرام نحو 605.44 ريال، فيما سجلت سبيكة 5 غرامات 2862.08 ريال، وسبيكة 10 غرامات 5658.11 ريال.

كما وصلت سبيكة 20 غراماً إلى 11,239.17 ريال، في حين سجلت سبيكة الأونصة نحو 16,718.26 ريال، وبلغت سبيكة 50 غراماً 27,905.28 ريال، وسبيكة 100 غرام نحو 55,700.48 ريال.

وعلى مستوى الأوزان الكبيرة، قفز سعر سبيكة الكيلو إلى 554,252.84 ريال، فيما سجلت نصف الكيلو نحو 277,621.78 ريال، ما يعكس اتساع أثر الارتفاع العالمي على السوق المحلية.

وتشير هذه التحركات إلى استمرار حالة الزخم في سوق الذهب، مدفوعة بزيادة الطلب على الأصول الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تقلبات أسواق الطاقة والعملات، ما يدفع المستثمرين نحو الذهب كخيار تحوطي.

يعكس ارتفاع الذهب ارتباط السوق المحلية بالأسعار العالمية، إذ تتحرك الأسعار في المملكة بشكل مباشر مع الأونصة العالمية، مع إضافة تكاليف التصنيع والتوزيع.

وجاء ارتفاع الأونصة بأكثر من 83 دولاراً خلال يوم واحد ليعزز الاتجاه الصاعد للذهب، ويضع السوق أمام مرحلة من التذبذب المرتبط بالعوامل السياسية والاقتصادية العالمية، مع ترقب المستثمرين لمستويات جديدة خلال الفترة القادمة.