أكد صندوق النقد الدولي، اليوم، أن الحرب في الشرق الأوسط أحدثت اضطرابات خطيرة في اقتصادات الدول الواقعة على خط المواجهة، وأنها تلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية للعديد من الاقتصادات التي كانت قد بدأت للتو في التعافي من أزمات سابقة.



وقال الصندوق في مدونة نشرها كبار الاقتصاديين في المؤسسة المالية العالمية: «إن الحرب التي أشعلتها الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي تسببت في صدمة عالمية غير متكافئة تختلف من دولة لأخرى، كما تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية».



الأمن الغذائي في خطر



وأشار الصندوق إلى أن الأمن الغذائي عرضة للخطر في الدول منخفضة الدخل أكثر من غيرها نظراً لارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة، وقد تحتاج إلى مزيد من الدعم الخارجي في وقت تقلص كثير من الاقتصادات المتقدمة مساعداتها الدولية.



وجاء في المدونة: «رغم أن الحرب قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، تؤدي جميع الطرق إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو».



تأجيج التضخم العالمي



وأشار الصندوق إلى أنه سيصدر تقييماً أكثر شمولاً في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي المقرر نشره في 14 أبريل القادم، خلال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي في واشنطن.



وذكر معدو التقرير أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، سيتأجج التضخم عالمياً، لافتين إلى أن التاريخ يشير إلى أن الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط تميل إلى رفع التضخم وخفض النمو.



وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إغلاق إيران مضيق هرمز وتضرر البنى التحتية بالمنطقة تسببا في أكبر اضطراب تشهده سوق النفط العالمية في التاريخ.