ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي -أو ما درج على تعريفه بـ«الأخضر» بين أوساط المتعاملين- مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات، ليتجاوز مستوى 54 جنيهاً في البنوك المصرية للمرة الأولى في تاريخها.



وواصل الدولار ارتفاعه مقابل العملة المصرية خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد مكاسب كبيرة على مدار شهر مارس، في ظل ارتفاع وتيرة تخارج الأموال الساخنة من السوق الثانوية للدين الحكومي المصري مع اندلاع الحرب في إيران.



أعلى سعر



ووفق إحصاء أعدته «العربية Business»، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنوك الأسكندرية والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي وأبوظبي الأول و«نكست» وأبوظبي الإسلامي و«سايب» وقناة السويس عند مستوى 54.55 جنيه للشراء، مقابل 54.65 جنيه للبيع.



وجاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك تنمية الصادرات عند مستوى 53.85 جنيه للشراء، مقابل 53.95 جنيه للبيع.



وفي بنوك الأهلي المصري والبركة ومصر وأبوظبي التجاري وكريدي أغريكول وميد بنك والمصرف العربي والمصري الخليجي سجل سعر الدولار 54.50 جنيه للشراء، مقابل 54.60 جنيه للبيع.



قفزة قياسية



ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 54.51 جنيه للشراء مقابل 54.65 جنيه للبيع.



وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.



ويتعرض الجنيه المصري لجملة ضغوط بسبب الحرب على إيران التي رفعت أسعار الطاقة لمستويات مرتفعة، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لحماية استدامة تقديم الخدمات المتعلقة بالمشتقات النفطية والكهرباء.