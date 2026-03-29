يدرس أعضاء منظمة التجارة العالمية تمديداً لمدة 5 سنوات لحظر عالمي للرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، وفقاً لمسودة بيان جرى تداولها.



وجرى تجديد ما يُعرف بتعليق فرض الرسوم الجمركية على «عمليات النقل الإلكتروني» في اجتماعات منظمة التجارة العالمية كل عامين منذ عام 1998، إلا أن إدارة ترمب تدفع نحو اتفاق دائم خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة، الذي انطلق أخيراً في ياوندي، الكاميرون.



أسهل المكاسب



ووفق المسودة التي اطلعت عليها «بلومبرغ»، توافق الدول على الاستمرار في عدم فرض رسوم جمركية على تجارة الخدمات الرقمية عبر الإنترنت حتى 30 يونيو 2031.



وفي بيان صادر في 26 مارس مع انطلاق مؤتمر «MC14»، وصف الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير جعل هذا التعليق دائماً بأنه «أسهل المكاسب الممكنة».



وأضاف أن واشنطن «ليست مهتمة بتمديد مؤقت آخر لهذا التعليق». وأشار إلى أن القيام بذلك لن يوفر للشركات اليقين اللازم لعملياتها، كما أنه سيؤدي إلى مزيد من إضعاف مكانة منظمة التجارة العالمية.