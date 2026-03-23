هبطت أسعار الذهب بأكثر من 8% اليوم لتصل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر بعدما سجل الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو 43 عاماً، إذ أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن التضخم وعزز توقعات رفع أسعار الفائدة عالمياً.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 6.3% إلى 4,203.21 دولار للأوقية؛ ليواصل خسائره للجلسة التاسعة على التوالي.



وانخفض سعر الذهب بأكثر من 8% إلى 4,097.99 دولار في وقت سابق من الجلسة، مسجلاً أدنى مستوى منذ 24 نوفمبر الماضي،

أسوأ أداء



وانخفض الذهب بأكثر من 10% الأسبوع الماضي، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ فبراير 1983، وتراجع بنحو 25% عن ذروته القياسية البالغة 5,594.82 دولار للأوقية التي سجلها في 29 يناير الماضي.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 8.1% إلى 4،205.10 دولار.