أسقط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قانون جونز (Jones Act) بشأن الشحن لمدة 60 يوماً لخفض تكاليف النفط، الذي يحظر على السفن التي ترفع أعلاماً أجنبية نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: إن الخطوة تهدف إلى التخفيف من الاضطرابات قصيرة الأجل في سوق النفط، وستسمح بتدفق الموارد الحيوية مثل النفط والغاز الطبيعي والأسمدة والفحم بحرية إلى الموانئ الأميركية لمدة 60 يوماً.



ضغوط متزايدة



ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة العالمية نتيجة الصراع المستمر في منطقة الخليج، ومحاولة الإدارة الأمريكية كبح جماح الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والتضخم محلياً.



وصعدت أسعار خام برنت بعد أن فاق تأثير تعطل الإمدادات - بدءاً من توقف الإنتاج لدى منتجي الخليج وصولاً إلى الهجمات الجديدة على البنية التحتية للطاقة في المنطقة- التبعات الإيجابية لاستئناف العراق تصدير النفط عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.



تعطيل الصادرات



ولكن مع عدم وجود مؤشرات على تراجع حدة الصراع مع إيران، الذي عطل صادرات النفط من الشرق الأوسط بشكل كبير، تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 100 دولار للبرميل عند التسوية بالجلسات الأربع السابقة.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4.21 دولار، أو 4.07%، لتصل إلى 107.63 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت إلى 100.34 دولار في وقت سابق من الجلسة. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.59 دولار، أو 1.65%، إلى 97.80 دولار.