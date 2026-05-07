كشفت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي- (PIF)، يعتزم إصدار سندات من ثلاث شرائح بالحجم القياسي، وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».



وذكرت أن الصندوق حدد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لأجل ثلاث سنوات عند نحو 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وللسندات لأجل سبع سنوات ولأجل 30 عاما عند 135 نقطة أساس و170 نقطة أساس على الترتيب فوق نفس المعيار..



ويتولى كل من سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجي. بي. مورغان دور المنسقين العالميين المشتركين..



طلبات الاكتتاب



وفي يناير الماضي أصدر صندوق الاستثمارات صكوكاً دولارية بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات، كأول دخول له إلى أسواق الدين العالمية العام الحالي. وتجاوزت طلبات الاكتتاب حينئذ 11 مليار دولار، في مؤشر على الإقبال المرتفع من المستثمرين...



وكان الصندوق قد جمع في أكتوبر الماضي نحو 1.65 مليار يورو من إصدار سندات خضراء على شريحتين لآجال 3 و7 سنوات.



وجمع الصندوق نحو 800 مليون يورو من إصدار سندات خضراء لأجل 3 سنوات، فيما جمع 850 مليون يورو من إصدار سندات خضراء لأجل 7 سنوات.