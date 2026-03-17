توقع بنك «مورغان ستانلي» ارتفاع معدلات التعثر في سوق الائتمان الخاص إلى 8%، مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إرباك قطاع البرمجيات، محذراً من أن هذه الضغوط قد تدفع حالات التعثر في القطاع إلى مستويات تقترب من الذروة المسجلة خلال جائحة كورونا.



ارتفاع المديونية



وأوضح البنك أن تأثير اضطرابات الذكاء الاصطناعي لم ينعكس بعد بصورة جوهرية على أساسيات الائتمان في السوق، إلا أن ارتفاع المديونية واقتراب آجال استحقاق الديون في قطاع البرمجيات قد يزيدان الضغوط خلال الفترة القادمة.



وأشار البنك أيضاً إلى أن قروض شركات البرمجيات تواجه تحديات ائتمانية بين الأكبر على مستوى القطاعات الرئيسية، في ظل ارتفاع الرفع المالي وضعف نسب التغطية.