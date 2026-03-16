تراجع مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضًا بواقع 127.68 نقطة، أي بنسبة 1.22 %، ليصل إلى مستوى 10,333.32 نقطة.



وخلال الجلسة تم تداول 128 مليونًا و255 ألفًا و651 سهمًا، بقيمة 371 مليونًا و730 ألفًا و790.217 ريالًا، عبر تنفيذ 32,579 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.



وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 32.98 نقطة بنسبة 0.38 %، ليبلغ مستوى 8571.14 نقطة، وتم تداول 137.6 مليون سهم، عبر 12072 صفقة نقدية بقيمة 47.3 مليون دينار كويتي نحو 145.2 مليون دولار.



وانخفض مؤشر السوق الرئيس بواقع 20.28 نقطة، بنسبة 0.25 %، ليبلغ مستوى 7980.85 نقطة من خلال تداول 59.5 مليون سهم عبر 4587 صفقة نقدية بقيمة 8.4 ملايين دينار نحو 25.7 مليون دولار.



وفي البحرين، أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,903.36 بانخفاض قدره 35.36 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية. وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 918.73 بانخفاض قدره 53.64 نقطة عن معدل إقفاله السابق.