حققت وجهة «المكيمن» في المدينة المنورة أداءً مميزًا؛ بتسجيلها نسبة مبيعات تجاوزت 85% من المرحلة الأولى، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على المشاريع العمرانية المتكاملة التي تطورها NHC، ويؤكد ثقة العملاء في جودة المنتجات المقدمة وتكامل مقومات الوجهة.

وتقع الوجهة داخل حد الحرم النبوي، في موقع إستراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى أبرز المعالم الحيوية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تمتد على مساحة تتجاوز 3.5 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 400 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء؛ بما يعزز جودة الحياة ويوفر تجربة سكنية متوازنة تجمع بين الخصوصية والراحة.

كما تقدم وجهة المكيمن تنوعًا في المنتجات السكنية التي تشمل الفلل والتاون هاوس والشقق، بمخططات عصرية تلبي مختلف احتياجات الأسرة السعودية، إلى جانب مرافق متكاملة وبنية تحتية نموذجية تدعم أسلوب حياة متكامل داخل الوجهة.

يُذكر أن وجهات NHC تجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، لتواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.