عادت أسعار الذهب لمواصلة مكاسبها اليوم، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة في وقت ارتفع فيه الدولار قبل صدور تقرير مهم للتضخم يمكن أن يوفر المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.



وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.83% أو 40 دولار، إلى 5,018.05 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها 2.1% في الجلسة السابقة.



أداء جيد



وسجل الدولار أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، ما يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



ويترقب المستثمرون التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، المقرر صدورها غداً؛ للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية.



وعادة ما يحقق الذهب الذي لا يدر عائداً أداء جيداً في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.



الفضة إلى 76.83 دولار



وزاد الذهب بأكثر من 2% أمس؛ بسبب الطلب على الملاذات الآمنة بعدما انتهت محادثات سلام استمرت على مدار يومين في جنيف بين أوكرانيا وروسيا دون تحقيق أي تقدم.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 76.83 دولار للأوقية، بعد انخفاضها بأكثر من 5% أمس.



ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2069.35 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1707.53 دولار.