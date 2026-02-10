تراجعت أسعار الذهب، اليوم، لكنها ظلت متماسكة فوق 5,000 دولار للأوقية، وسط حذر من المستثمرين قبل صدور بيانات مهمة عن الوظائف والتضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



الفضة إلى 81.46 دولار



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 5,029.49 دولار للأوقية. وارتفع المعدن النفيس بنسبة 2% أمس، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.



وسجل الذهب ارتفاعاً قياسياً عند 5,594.82 دولار في 29 يناير الماضي،



وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل القادم بنسبة 0.5 % إلى 5,052.0 دولار.



ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 81.64 دولار، بعد صعودها بنسبة 7% تقريباً في الجلسة السابقة. وسجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير الماضي.



ميزة صعودية



وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في تيستي لايف إيليا سبيفاك: «الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي في أي وقت قريب على الأرجح لسنوات قادمة؛ لذا نحن في وضع يملك فيه الذهب نوعاً من الميزة الصعودية».



وأعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، أمس، أن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر القادمة؛ بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، مما يؤثر على النقاش الجاري حالياً في مجلس الاحتياطي.