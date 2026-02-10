انخفضت أسعار النفط قليلاً اليوم، وسط تقييم لاحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أمريكية للسفن العابرة لمضيق هرمز الانتباه منصباً على التوترات بين واشنطن وطهران.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتاً، أو 0.4%، لتسجل 68.79 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً، أو 0.4%، إلى 64.13 دولار.



وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 1% أمس، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة بالبقاء بعيداً عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان.



مخاطر متواضعة



وقال المحلل بإحدى شركات الأبحاث المتخصصة توني سيكامور، في مذكرة للعملاء: «بعدما أسفرت المحادثات في عمان عن نبرة إيجابية حذرة، فإن استمرار عدم اليقين بشأن احتمال التصعيد أو تشديد العقوبات أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز يبقى على علاوة مخاطر متواضعة دون تغيير».



في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته ضد روسيا لتشمل الموانئ في جورجيا وإندونيسيا التي تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تشديد العقوبات على النفط الروسي، وهو مصدر رئيسي للدخل لموسكو، بسبب الحرب في أوكرانيا.