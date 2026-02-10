انخفضت أسعار النفط قليلاً اليوم، وسط تقييم لاحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أمريكية للسفن العابرة لمضيق هرمز الانتباه منصباً على التوترات بين واشنطن وطهران.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتاً، أو 0.4%، لتسجل 68.79 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً، أو 0.4%، إلى 64.13 دولار.
وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 1% أمس، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة بالبقاء بعيداً عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان.
مخاطر متواضعة
وقال المحلل بإحدى شركات الأبحاث المتخصصة توني سيكامور، في مذكرة للعملاء: «بعدما أسفرت المحادثات في عمان عن نبرة إيجابية حذرة، فإن استمرار عدم اليقين بشأن احتمال التصعيد أو تشديد العقوبات أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز يبقى على علاوة مخاطر متواضعة دون تغيير».
في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته ضد روسيا لتشمل الموانئ في جورجيا وإندونيسيا التي تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تشديد العقوبات على النفط الروسي، وهو مصدر رئيسي للدخل لموسكو، بسبب الحرب في أوكرانيا.
Oil prices fell slightly today, amid an assessment of the likelihood of supply disruptions after U.S. guidance for ships transiting the Strait of Hormuz focused attention on tensions between Washington and Tehran.
Brent crude futures fell by 25 cents, or 0.4%, to $68.79 a barrel. U.S. West Texas Intermediate crude dropped 23 cents, or 0.4%, to $64.13.
This followed a rise in prices of more than 1% yesterday, when the U.S. Coast Guard advised commercial vessels flying the U.S. flag to stay as far away from Iranian territorial waters as possible.
Modest Risks
Tony Sycamore, an analyst at a specialized research firm, stated in a client note: “After the talks in Oman resulted in a cautiously positive tone, the ongoing uncertainty regarding the potential for escalation, tightening sanctions, or supply disruptions in the Strait of Hormuz remains at a modest risk premium unchanged.”
Meanwhile, the European Union proposed expanding its sanctions against Russia to include ports in Georgia and Indonesia that handle Russian oil, marking the first time the EU has targeted ports in third countries.
This move is part of efforts to tighten sanctions on Russian oil, a major source of income for Moscow, due to the war in Ukraine.