سجّل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نموًا سنويًا لافتًا بلغ 8.9%، في إشارة قوية إلى تسارع نبض الاقتصاد وتعافي سلاسل الإنتاج، مدفوعًا بالأداء المتصاعد لقطاع التعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب الصناعة التحويلية، وإمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات.

ووفقًا لنتائج النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر 2025، حقق نشاط التعدين واستغلال المحاجر قفزة سنوية بلغت 13.2%، ليؤكد دوره المحوري كمحرّك رئيسي للنمو الصناعي. كما ارتفع مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 3.2%، في انعكاس مباشر لتوسع الطاقة الإنتاجية وتحسّن الطلب، فيما سجّلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات نموًا قويًا بلغ 9.4%، ما يعكس تنامي الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية. وفي المقابل، انخفض مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 10.1%، بالتوازي مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.8%، في مؤشر واضح على تنوّع مصادر النمو وتوازن هيكل الاقتصاد.

ويُعد الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أداة حيوية لقياس التغيرات في حجم كميات الإنتاج، حيث يستند إلى بيانات مسح ميداني يُنفّذ على عيّنة من المنشآت الصناعية في مختلف الأنشطة، ويُصنّف وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، على أن تُنشر نتائجه بشكل شهري وفق منهجيات إحصائية معتمدة، تعكس الواقع الاقتصادي بدقة وشفافية.