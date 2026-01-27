أظهر تقرير حديث قيام العديد من الشركات بتطوير طائرات الدرون لمستويات متقدمة، إذ قامت بعض الشركات بتخصيص طائرات درون لنقل الأفراد، وتم عرضها في معرض متخصص للطائرات. (إيكونومي دايلي الصينية)
A recent report showed that many companies are developing drones to advanced levels, as some companies have customized drones for transporting individuals, and they were showcased at a specialized aircraft exhibition. (Chinese Economy Daily)