ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 111.21 نقطة ليصل عند مستوى 11,381.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 326 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 204 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات أنابيب الشرق، وشمس، والأصيل، والفخارية، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات معادن، وصناعة الورق، وأسمنت اليمامة، وبرغرايززر، وإس إم سي للرعاية الصحية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.64%.

الأكثر نشاطاً


وكانت أسهم شركات أمريكانا، وجبل عمر، وأنابيب، والأصيل، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما شركات الراجحي، والأهلي، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعًا 8.39 نقاط ليصل إلى مستوى 2,3749.38 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.9 ملايين سهم، تقاسمتها 4694 صفقة.