ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 111.21 نقطة ليصل عند مستوى 11,381.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 326 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 204 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنابيب الشرق، وشمس، والأصيل، والفخارية، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات معادن، وصناعة الورق، وأسمنت اليمامة، وبرغرايززر، وإس إم سي للرعاية الصحية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.64%.
الأكثر نشاطاً
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وجبل عمر، وأنابيب، والأصيل، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما شركات الراجحي، والأهلي، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعًا 8.39 نقاط ليصل إلى مستوى 2,3749.38 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.9 ملايين سهم، تقاسمتها 4694 صفقة.
The main index of the Saudi stock market rose today by 111.21 points to reach 11,381.83 points, with trading valued at 6.6 billion riyals.
The volume of shares traded - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - was 326 million shares, with 204 companies' stocks recording an increase in value, while 56 companies' stocks closed lower.
The stocks of Eastern Pipes, Shams, Al-Asil, Al-Fakhariah, and Electrical Industries were the highest gainers, while the stocks of Ma'aden, Paper Manufacturing, Yamama Cement, Berghuiser, and SMC Healthcare were the biggest losers in trading, with increases and decreases ranging between 9.94% and 2.64%.
Most Active
The stocks of Americana, Jabal Omar, Pipes, Al-Asil, and Chemical were the most active in terms of volume, while the stocks of Al-Rajhi, Al-Ahli, Jabal Omar, Saudi Aramco, and Ma'aden were the most active in terms of value.
The parallel stock index, Nomu, closed today up by 8.39 points to reach 2,3749.38 points, with trading exceeding 24 million riyals, and the volume of shares traded was 3.9 million shares, divided among 4,694 transactions.