سجَّل الذهب أمس (الثلاثاء)، مستوى قياسياً جديداً متجاوزاً مستوى 5100 دولار للأونصة (الأوقية)، إذا واصل ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، ليسجل 5120 دولاراً لأول مرة على الإطلاق.

وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 64% خلال 2025، مدعوماً بتخفيف ‌السياسة النقدية الأمريكية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية، مع تمديد ‌الصين موجة شراء ‌الذهب للشهر الـ14 في ديسمبر، وتدفقات قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة بالبورصة، قبل أن يشهد قفزة هائلة في الشهر الأول من 2026 ليصل إلى 5120 دولاراً.

وتشهد أسعار الذهب ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق، إذ سجلت في عام واحد قفزة قياسية بنسبة 100%، وللمفارقة فإن هذا العام كان هو الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتأثرت أسعار الذهب بالعديد من العوامل خلال الفترة من يناير 2025 حتى الآن (يناير 2026) باعتباره ملاذاً آمناً في ظل التوترات الجيوسياسية وإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، فضلاً عن التوقعات المتباينة بشأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة.