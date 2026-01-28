في خطوة تعكس حرص شركة مطاعم بيت الشاورما السعودية على الابتكار وتعزيز حضوره في المشهد الرياضي والترفيهي، أعلن بيت الشاورما عن إطلاق 4 وجبات حصرية خاصة بنادي الهلال، متوفرة حصرياً عبر تطبيق جاهز، ضمن تعاون مميز يجمع بين أحد أبرز المطاعم السعودية «بيت الشاورما» وأحد أكبر الأندية في المملكة «الهلال».

ويأتي هذا التعاون تأكيداً على مكانة بيت الشاورما كعلامة سعودية رائدة تقدم نكهة محلية أصيلة وجودة عالية، حيث تم تصميم الوجبة الحصرية بعناية لتناسب أذواق جماهير الهلال، مع الاعتماد على منتجات منوعة ومكونات مختارة تعكس هوية المطعم وتميزه.

وتجسد هذه الشراكة تعاوناً قوياً بين نادي الهلال وأحد أفضل مطاعم الشاورما السعودية «بيت الشاورما»، في تجربة تجمع بين شغف الرياضة ومتعة المذاق، لتقديم قيمة مضافة لجماهير النادي.

وأكدت إدارة بيت الشاورما أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية المطعم لتعزيز حضوره الكروي، ودعم المبادرات التي تربط العلامات السعودية بجماهيرها، من خلال شراكات نوعية وتجارب حصرية.

الوجبة متاحة الآن حصرياً عبر تطبيق جاهز لفترة محدودة، لتمنح عشاق الهلال تجربة استثنائية بطعم الانتصار.