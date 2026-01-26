كشف وزير السياحة أحمد الخطيب أن المملكة ستصبح نموذجاً يحتذى به عالمياً في بناء المدن والوجهات باستخدام أحدث التقنيات والمواد، وتقديم كل الخدمات في مكان واحد.

قيادة التغيير



وأضاف الخطيب في جلسة ضمن منتدى مستقبل العقار، أن العالم يتغير والمدن تتغير بفعل التكنولوجيا ومواد البناء والعديد من العوامل الأخرى، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية محظوظة بقدرتها على مواكبة هذا التحول.



وأوضح أن المملكة في كثير من الحالات تقود هذا التغيير عبر مشاريع كبرى مثل نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، والقدية، إذ يتم تخطيط المدن المستقبلية من الصفر، ما يمثل ميزة كبيرة لما يتطلب وضع الخطط من رأس مال ضخم وخبرة ومعرفة متقدمة.