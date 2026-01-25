كشف الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، أنه من المتوقع مضاعفة حجم سوق التأمين السعودي إلى أكثر من 140 مليار ريال، بحلول عام 2030، مع مضاعفة عمق التأمين للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.6%، مع زيادة حجم رأس المال المبني على المخاطر إلى 50 مليار ريال.

فرص واعدة

وأشار التميمي، أثناء مشاركته ضمن الوفد الرسمي للسعودية في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عُقد في مدينة دافوس السويسرية أخيراً، إلى معدلات النمو المتوقعة لقطاع التأمين السعودي، التي سيشهدها القطاع خلال السنوات الخمس القادمة، والتطورات التي يشهدها قطاع التأمين السعودي، والفرص الواعدة التي يتيحها للشركاء العالميين المتخصصين في الاستثمار والتأمين.