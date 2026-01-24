كشفت وكالة بلومبرغ، اليوم، نقلاً ​عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن واشنطن تجري محادثات مع شركات ومنتجين آخرين للنفط الخام ومقدمي خدمات حقول نفط رئيسيين بشأن وضع خطة لزيادة إنتاج الخام ‌في فنزويلا بسرعة.



وجاء ‌في التقرير أن ‌المسؤولين ⁠ناقشوا ​الاعتماد ‌على شركات معينة في إصلاح المعدات القديمة واستبدالها وتحديث مواقع الحفر القديمة.



استثمارات محدودة



وذكر التقرير أن فنزويلا يمكنها باستثمارات محدودة زيادة الإنتاج بمئات الآلاف من البراميل على المدى ​القصير، لافتاً إلى أن المعدات والتقنيات الأمريكية الحديثة قد تنعش الآبار ⁠الحالية وتدخل إنتاجاً جديداً في غضون أشهر.



من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس: «إن شركات نفط أمريكية ستبدأ قريباً في التنقيب عن النفط في فنزويلا».



وكان ترمب واضحاً بشأن رغبته في زيادة إنتاج النفط في فنزويلا في أعقاب القبض على الرئيس ‌نيكولاس مادورو.