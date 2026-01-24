أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيفرض رسوماً جمركية 100% على جميع الواردات الكندية إذا أبرمت كندا اتفاقاً تجارياً مع الصين.
وكتب ترمب على منصة تروث سوشيال: «إذا كان الحاكم كارني يعتقد أنه سيجعل من كندا ميناء لإنزال البضائع والمنتجات الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة فهو مخطئ تماماً، ستأكل الصين كندا حية، وستلتهمها بالكامل، بما في ذلك تدمير أعمالها ونسيجها الاجتماعي وطريقة حياتها العامة».
وأضاف ترمب: «إذا أبرمت كندا اتفاقاً مع الصين، فستُفرض عليها فوراً رسوم جمركية 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية».
إلغاء رسوم الهند
من جهة أخرى، ألمح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى احتمال إلغاء رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند، بعد الانخفاض الحاد في الواردات الهندية من النفط الروسي.
وقال بيسنت في مقابلة مع «بوليتيكو» في المنتدى الاقتصادي العالمي أمس: «انهارت مشتريات المصافي الهندية من النفط الروسي، وهذا نجاح، ولا تزال الرسوم الجمركية قائمة، ولا تزال الرسوم الجمركية على النفط الروسي بنسبة 25%، وأتصور أن هناك مساراً لإلغائها».
وتصاعد التوتر التجاري في شهر أغسطس الماضي، عندما زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم على السلع الهندية إلى المثلين لتبلغ 50%، ومنها ضريبة بنسبة 25% بسبب واردات الهند من النفط الخام الروسي.