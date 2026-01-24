أعلن الرئيس الأمريكي ​دونالد ترمب أنه سيفرض رسوماً جمركية 100% على جميع الواردات الكندية إذا ‌أبرمت كندا ‌اتفاقاً ‌تجارياً ⁠مع الصين.



وكتب ​ترمب ‌على منصة تروث سوشيال: «إذا كان الحاكم كارني يعتقد أنه سيجعل من كندا ميناء لإنزال ⁠البضائع والمنتجات الصينية المتجهة ‌إلى الولايات ‍المتحدة ‍فهو مخطئ تماماً، ستأكل الصين كندا حية، وستلتهمها بالكامل، بما في ذلك تدمير ​أعمالها ونسيجها الاجتماعي وطريقة حياتها العامة».



وأضاف ترمب: «إذا ⁠أبرمت كندا اتفاقاً مع الصين، فستُفرض عليها فوراً رسوم جمركية 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية».



إلغاء رسوم الهند



من جهة أخرى، ألمح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى احتمال إلغاء ​رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند، بعد الانخفاض الحاد في الواردات الهندية من النفط الروسي.



وقال بيسنت في مقابلة مع «بوليتيكو» في المنتدى الاقتصادي العالمي أمس: «انهارت مشتريات المصافي الهندية ⁠من النفط الروسي، وهذا نجاح، ولا تزال ‌الرسوم الجمركية قائمة، ولا ‍تزال الرسوم الجمركية على النفط الروسي بنسبة 25%، وأتصور أن هناك مساراً لإلغائها».



وتصاعد التوتر التجاري في شهر أغسطس الماضي، عندما زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم على ‌السلع الهندية ‌إلى المثلين ‌لتبلغ ⁠50%، ​ومنها ‌ضريبة بنسبة 25% بسبب واردات الهند من النفط الخام الروسي.